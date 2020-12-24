شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام ينعى أحمد البكرى رئيس الزمالك بصورة من أيام زمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الاسبق ، المستشار أحمد البكرى رئيس اللجنة المعينة للقلعة البيضاء والذى وافته المنية منذ قليل ، ونشر الثعلب الصغير صورة تجمعه بالراحل إبان وجوده عضواً بمجلس الزمالك ، وتم تعيين البكرى في مجلس مؤقت سابق لإدارة نادي الزمالك عام 2008 بقرار من حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة وقتها، وعلق قائلا :"إنا لله و إنا إليه راجعون ..خالص العزاء في وفاة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنه المعينة لإدارة نادي الزمالك سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان"

سادت حالة من الحزن بعد اعلان وفاة المستشار أحمد البكرى رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك متأثرا بفيروس كورونا، منذ قليل، باحدى المستشفيات، وتناول أخبار وفاته رواد مواقع التواصل الاجتماعى والصفحات الرياضية معبرين عن حزنهم من فاجعة وفاة رئيس اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك.

وعقب وفاة رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك، تصدر هاشتاج "احمد البكري" ترند تويتر في مصر، للإعلان عن وفاة المستشار أحمد البكرى رئيس نادي الزمالك، ولقى الخبر صدمة وتفاعلا كبيرا من رياضيين ورواد السوشيال الميديا، وتوالت برقيات العزاء والمواساة للأسرة الرياضية في وفاة المسئول الأول عن أحد أكبر الأندية في مصر.

وبالتطرق إلى جانب من تغريدات الهاشتاج، نعى مغرد قائلا: " لا حول ولا قوة الإ بالله .. وفاة المستشار أحمد البكري رئيس نادي الزمالك.. ربنا يرحمه"، ومغرد ثان: "وفاة المستشار احمد البكرى رئيس اللجنة المؤقتة لنادى الزمالك متاثرا بإصابته بكورونا فى مستشفى العجوزة، ربنا يرحمه ويصبر اهله يا رب".