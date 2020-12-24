شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تنعي المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الأسرة الرياضية المصرية ونادى الزمالك وفاة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك والذى وافته المنية اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا، ويتقدم الدكتور أشرف صبحي بخالص التعازى والمواساة فى وفاة المستشار أحمد البكرى داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبها، نعت نانسى البكرى نجلة أحمد البكرى رئيس نادى الزمالك وفاة والدها برسالة مؤثرة عبر حسابها على فيس بوك ، وكتبت نانسى : "انا لله و انا اليه راجعونبابا في ذمه الله..اسألكم الدعاء له بالرحمه و المغفره يارب ..طاب منامك الطويل ورحم الله جسدك الذي امتلأ طهراً وغاب عن الدنيا..لن أنساك ولن تلهيني مشاغل ..صلاة الجنازة في مسجد الشرطه بشيخ زايد".

كما نعى محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وقطاعات النادي الرياضية، ببالغ الحزن والأسى، المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، الذي وافته المنيه اليوم..داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان.

وأكد عصام سالم المتحدث الرسمى لنادى الزمالك وفاة المستشار أحمد البكرى رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك متأثرا بفيروس كورونا.

يذكر أن المستشار أحمد البكرى قد أصيب بفيروس كورونا بعد أيام من قرار تعيينه كرئيس للجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك بقرار من الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة وإيقاف مجلس مرتضى منصور.