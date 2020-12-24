شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد البكرى يودع الزمالك بعد 24 يوما من توليه قيادة القلعة البيضاء.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الصدمة والحزن لمتابعى كرة القدم بعد وفاة رئيس نادى الزمالك المستشار أحمد البكرى متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد 24 يوما فقط من تكليفه بإدارة القلعة البيضاء، قبل أن يصاب بالفيروس ويدخل على إثرها المستشفى. ونستعرض أبرز المعلومات عن أحمد البكرى رئيس الزمالك الراحل.

أحمد البكرى يودع القلعة البيضاء

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد البكرى يودع الزمالك بعد 24 يوما من توليه قيادة القلعة البيضاء.. إنفوجراف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.