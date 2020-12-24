شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 10 تصريحات لـ أحمد البكرى عن الزمالك قبل رحيله بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار على الرحلة القصيرة للمستشار أحمد البكرى رئيساً لنادى الزمالك بعدما وافته المنية اليوم بعد صراع مع فيروس كورونا لينهى فترة رئاسته للقلعة البيضاء والتي جاءت بالتعيين بقرار من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وإستمرت 24 يوماً فقط أطلق خلالها العديد من التصريحات التي نستعرضها في السطور التالية..

1_لا مساس من اللجنة المعينة لإدارة الزمالك بكيان كرة القدم، سنساند وندعم الفريق بكل قوة.

2_سأعيد الرموز المشطوبة فى الزمالك وفقاً للقانون ولانية لتعديل اللائحة

3_علاقتنا مع اللجنة الاوليمبية ووزارة الشباب والرياضة وباقى الاندية ستكون علاقة عنوانها الاحترام والتقدير

4_جئنا بقرار لإدارة الزمالك لمدة عام ونملك حق خوض الانتخابات المقبلة ولكننا لا نفكر فى ذلك إطلاقاً

5_أهنئ الأهلى على الفوز بدوري الأبطال الافريقى ، وبالتأكيد نرحب بعودة العلاقة الجميلة مع القطب الأخر للكرة المصرية فليس هناك مايعكر صفو العلاقة بين الناديين الكبيرين

6_ سوف نستعين بلجنة الحكماء التى تضم شخصيات بارزة مثل كمال درويش وفهمى عمر وأحمد مصطفى ومحمد عامر للإستعانة بأراءهم المستنيرة وخبراتهم الكبيرة بالقلعة البيضاء

7_باتشيكو مستمر على رأس الجهاز الفني للزمالك.. نقدم كل الدعم والمساندة له .

8_نعمل علي تجديد عقد فرجاني ساسي وندرس كافة الملفات

9_قيمة الزمالك كبيرة للغاية ولم أتأخر عن قبول المهمة لأن أبناء الزمالك لن يتأخروا عن خدمة ناديهم.

10_ لن يرحل أى لاعب عن الزمالك ..هدفنا الحفاظ على القوام الاساسى للفريق.