شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون ينعى المستشار أحمد البكرى رئيس الزمالك بعد وفاته متأثراً بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى مجلس إدارة المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، وفاة المستشار أحمد البكرى رئيس نادى الزمالك، والذى توفى قبل ساعات متأثراً بإصابته بكورونا، وأصدر المقاولون بياناً رسمياً جاء كالتالى: مجلس إدارة ، نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، والسادة أعضاء مجلس الإدارة وقطاعات النادي الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى، المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، الذي وافته المنيه داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان و«إنا لله وإنا إليه راجعون».

سادت حالة من الحزن بعد اعلان وفاة المستشار أحمد البكرى رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك متأثرا بفيروس كورونا، منذ قليل، باحدى المستشفيات، وتناول أخبار وفاته رواد مواقع التواصل الاجتماعى والصفحات الرياضية معبرين عن حزنهم من فاجعة وفاة رئيس اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك.

وعقب وفاة رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك، تصدر هاشتاج "احمد البكري" ترند تويتر في مصر، للإعلان عن وفاة المستشار أحمد البكرى رئيس نادي الزمالك، ولقى الخبر صدمة وتفاعلا كبيرا من رياضيين ورواد السوشيال الميديا، وتوالت برقيات العزاء والمواساة للأسرة الرياضية في وفاة المسئول الأول عن أحد أكبر الأندية في مصر.

وبالتطرق إلى جانب من تغريدات الهاشتاج، نعى مغرد قائلا: " لا حول ولا قوة الإ بالله .. وفاة المستشار أحمد البكري رئيس نادي الزمالك.. ربنا يرحمه"، ومغرد ثان: "وفاة المستشار احمد البكرى رئيس اللجنة المؤقتة لنادى الزمالك متاثرا بإصابته بكورونا فى مستشفى العجوزة، ربنا يرحمه ويصبر اهله يا رب".