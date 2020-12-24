شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينعي وفاة المستشار أحمد البكري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم اللجنة المكلفة برئاسة نادي الزمالك واللجان التنفيذية و جميع العاملين بنادي الزمالك بخالص العزاء لأسرة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي والذي وافته المنية صباح اليوم.

وكان البكري قد تولى رئاسة النادي مؤخرا وعمل جاهدا لتسيير أمور النادي.

و تتقدم المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك برئاسة عصام سالم بخالص العزاء لأسرة الفقيد داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

عزاء الزمالك

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