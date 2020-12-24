جلسة بين عضوي لجنة الزمالك لمناقشة المستجدات بعد فاة المستشار أحمد البكرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المستشاران هشام إبراهيم وعماد عبد العزيز جلسة تشاورية في مقر نادي الزمالك من أجل الاتفاق على تشييع جنازة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة والذي وافته المنية صباح اليوم الخميس. ويناقش الطرفين أكثر من مقترح بشأن حضور الجنازة في مسجد الشرطة بالشيخ زايد أو تشييع جنازته من مقر النادي وإمكانية إقامة سرادق عزاء خاص به لاستقبال العزاء. و أكد عصام سالم المتحدث الرسمى لنادى الزمالك وفاة المستشار أحمد البكرى رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك متأثرا بفيروس كورونا، منذ قليل. يذكر أن المستشار أحمد البكرى قد أصيب بفيروس كورونا بعد أيام من قرار تعيينه كرئيس للجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك بقرار من الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة وإيقاف مجلس مرتضى منصور.

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