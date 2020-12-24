شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى وفرجانى ساسى وجدو ينعون رئيس الزمالك بكلمات مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انهالت برقيات العزاء على أسرة نادى الزمالك بعد رحيل المستشار أحمد البكرى رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة القلعة البيضاء ، بداية نعى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس ادارة الزمالك السابق الراحل عبر تويتر قائلا :" البقاء لله في وفاة المستشار احمد بكري ربنا يرحمة ويصبر أسرته".

فيما نعى التونسى فرجانى ساسى صانع العاب الزمالك البكرى عبر حسابه على انستجرام بأيات قرأنية.

بينما كتب محمد ناجى جدو نجم الاهلى ومنتخب مصر السابق نعى للبكرى عبر حسابه على تويتر قائلا :"ان لله وانا اليه راجعون البقاء لله في وفاة المستشار احمد البكري رئيس نادي الزمالك المؤقت .. غفر الله له و اسكنه فسيح جناتة

يعقد المستشاران هشام إبراهيم وعماد عبد العزيز جلسة تشاورية في مقر نادي الزمالك من أجل الاتفاق على تشييع جنازة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة والذي وافته المنية صباح اليوم الخميس.

ويناقش الطرفين أكثر من مقترح بشأن حضور الجنازة في مسجد الشرطة بالشيخ زايد أو تشييع جنازته من مقر النادي وإمكانية إقامة سرادق عزاء خاص به لاستقبال العزاء.

و أكد عصام سالم المتحدث الرسمى لنادى الزمالك وفاة المستشار أحمد البكرى رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك متأثرا بفيروس كورونا، منذ قليل.

يذكر أن المستشار أحمد البكرى قد أصيب بفيروس كورونا بعد أيام من قرار تعيينه كرئيس للجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك بقرار من الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة وإيقاف مجلس مرتضى منصور.



احمد مرتضى



جدو