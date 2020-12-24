شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدى ينعي وفاة رئيس اللجنة المؤقتة للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى نادي المصري البورسعيدي وفاة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك، بعد إصابته متأثرا بفيروس كورونا اللعين، ونشر نادي المصري بيانا عبر حسابه على موقع فيس بوك ينعي وفاة رئيس الزمالك: " مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ سمير حلبية ينعى بخالص الحزن والأسى، السيد المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك والذي وافته المنية اليوم ، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".





و أكد عصام سالم المتحدث الرسمى لنادى الزمالك وفاة المستشار أحمد البكرى رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك متأثرا بفيروس كورونا، منذ قليل.

يذكر أن المستشار أحمد البكرى قد أصيب بفيروس كورونا بعد أيام من قرار تعيينه كرئيس للجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك بقرار من الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة وإيقاف مجلس مرتضى منصور.