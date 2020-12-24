شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينعى أحمد البكرى رئيس الزمالك فى بيان رسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى النادى الإسماعيلى المستشار أحمد البكرى رئيس نادى الزمالك الذى وافته المنية منذ قليل ، وأصدر الاسماعيلى عبر موقعه الرسمى بياناً قاله فيه :"يتقدم مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان بخالص التعازى لوفاة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادى الزمالك .

ويدعو مجلس الإدارة والمدير التنفيذى وقطاعات النادى الرياضية الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وسادت حالة من الحزن بعد اعلان وفاة المستشار أحمد البكرى رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك متأثرا بفيروس كورونا، منذ قليل، باحدى المستشفيات، وتناول أخبار وفاته رواد مواقع التواصل الاجتماعى والصفحات الرياضية معبرين عن حزنهم من فاجعة وفاة رئيس اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك.

وعقب وفاة رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك، تصدر هاشتاج "احمد البكري" ترند تويتر في مصر، للإعلان عن وفاة المستشار أحمد البكرى رئيس نادي الزمالك، ولقى الخبر صدمة وتفاعلا كبيرا من رياضيين ورواد السوشيال الميديا، وتوالت برقيات العزاء والمواساة للأسرة الرياضية في وفاة المسئول الأول عن أحد أكبر الأندية في مصر.

وبالتطرق إلى جانب من تغريدات الهاشتاج، نعى مغرد قائلا: " لا حول ولا قوة الإ بالله .. وفاة المستشار أحمد البكري رئيس نادي الزمالك.. ربنا يرحمه"، ومغرد ثان: "وفاة المستشار احمد البكرى رئيس اللجنة المؤقتة لنادى الزمالك متاثرا بإصابته بكورونا فى مستشفى العجوزة، ربنا يرحمه ويصبر اهله يا رب".