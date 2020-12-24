شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يتصدر ترند "تويتر" بعد وفاته متأثرا بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سادت حالة من الحزن بعد اعلان وفاة المستشار أحمد البكرى رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك متأثرا بفيروس كورونا، منذ قليل، باحدى المستشفيات، وتناول أخبار وفاته رواد مواقع التواصل الاجتماعى والصفحات الرياضية معبرين عن حزنهم من فاجعة وفاة رئيس اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك.

وعقب وفاة رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك، تصدر هاشتاج "احمد البكري" ترند تويتر في مصر، للإعلان عن وفاة المستشار أحمد البكرى رئيس نادي الزمالك، ولقى الخبر صدمة وتفاعلا كبيرا من رياضيين ورواد السوشيال الميديا، وتوالت برقيات العزاء والمواساة للأسرة الرياضية في وفاة المسئول الأول عن أحد أكبر الأندية في مصر.



تغريدات الهاشتاج



وفاة رئيس الزمالك

وبالتطرق إلى جانب من تغريدات الهاشتاج، نعى مغرد قائلا: " لا حول ولا قوة الإ بالله .. وفاة المستشار أحمد البكري رئيس نادي الزمالك.. ربنا يرحمه"، ومغرد ثان: "وفاة المستشار احمد البكرى رئيس اللجنة المؤقتة لنادى الزمالك متاثرا بإصابته بكورونا فى مستشفى العجوزة، ربنا يرحمه ويصبر اهله يا رب".



جانب من الهاشتاج



حن على وفاة رئيس الزمالك

ومغرد ثالث: "البقاء والدوام لله.. أحمد البكري رئيس اللجنة لإدارة نادي الزمالك في ذمة الله"، ومغرد رابع: " توفي اليوم المستشار أحمد البكري رئيس نادي الزمالك الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته اللهم أمين يا رب".



نعى فى الهاشتاج

وأعلن المستشار هشام إبراهيم عضو اللجنة الثلاثية المؤقتة لإدارة نادى الزمالك، عن وفاة المستشار أحمد بكرى رئيس اللجنة، بعد صراع مع المرض.

المستشار أحمد بكري من مواليد محافظة الفيوم، تخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1980، والتحق بالنيابة العامة وتدرج في مناصبها حتى وصل لدرجة محام عام أول، ثم نائبا لرئيس محكمة استئناف القاهرة، ثم رئيسا بمحاكم الاستئناف، ثم رئيسا لمحكمة جنايات الجيزة.

يذكر أن المستشار أحمد البكرى قد أصيب بفيروس كورونا، بعد أيام من قرار تعيينه كرئيس للجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك، بقرار من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.