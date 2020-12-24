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نادي الجونة ينعي وفاة رئيس اللجنة المؤقتة للزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى نادي الجونة وفاة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك، بعد إصابته متأثرا بفيروس اللعين، ونشر نادي الجونة بيانا عبر حسابه على موقع فيس بوك ينعي وفاة رئيس الزمالك: " يتقدم نادي الجونة بخالص العزاء لنادي الزمالك في وفاة المستشار احمد البكري رئيس اللجنة المكلفة بادارة النادي. نسأل الله أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان".

و أكد عصام سالم المتحدث الرسمى لنادى الزمالك وفاة المستشار أحمد البكرى رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك متأثرا بفيروس كورونا، منذ قليل.

يذكر أن المستشار أحمد البكرى قد أصيب بفيروس كورونا بعد أيام من قرار تعيينه كرئيس للجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك بقرار من الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة وإيقاف مجلس مرتضى منصور.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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