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الأهلي يقرر تأخير إجتماع المجلس بسبب "جنازة" رئيس الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب تأخير إجتماع مجلس الإدارة المقرراً له  الثانية من ظهر اليوم ،الخميس، بسبب رغبة المجلس ورئيس النادي محمود الخطيب في المشاركة في مراسم تشييع جثمان المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك والمقرر لها عصر اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

مجلس الأهلي كان  قد قرر عقد أجتماع في الثانية من ظهر اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة عدة ملفات خاصة بالنادي قبل أن يُقرر محمود الخطيب تأجيل الأجتماع ساعتين حتى يتثنى للمجلس المشاركة في جنازة رئيس اللجنة المؤقتة لأدارة الزمالك.

ونعى محمود الخطيب، رئيس الاهلي وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وقطاعات النادي ، ببالغ الحزن والأسى، المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، الذي وافته المنيه اليوم ، داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان.

وكان عصام سالم المتحدث الرسمى لنادى الزمالك قد أعلن وفاة المستشار أحمد البكرى رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك متأثرا بفيروس ، منذ قليل فقد تعرض المستشار أحمد البكرى للإصابة بفيروس كورونا بعد أيام من قرار تعيينه كرئيس للجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك بقرار من الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة وإيقاف مجلس مرتضى منصور.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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