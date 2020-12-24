شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقرر تأخير إجتماع المجلس بسبب "جنازة" رئيس الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب تأخير إجتماع مجلس الإدارة المقرراً له الثانية من ظهر اليوم ،الخميس، بسبب رغبة المجلس ورئيس النادي محمود الخطيب في المشاركة في مراسم تشييع جثمان المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك والمقرر لها عصر اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

مجلس الأهلي كان قد قرر عقد أجتماع في الثانية من ظهر اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة عدة ملفات خاصة بالنادي قبل أن يُقرر محمود الخطيب تأجيل الأجتماع ساعتين حتى يتثنى للمجلس المشاركة في جنازة رئيس اللجنة المؤقتة لأدارة الزمالك.

ونعى محمود الخطيب، رئيس الاهلي وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وقطاعات النادي الرياضية، ببالغ الحزن والأسى، المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، الذي وافته المنيه اليوم ، داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان.

وكان عصام سالم المتحدث الرسمى لنادى الزمالك قد أعلن وفاة المستشار أحمد البكرى رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك متأثرا بفيروس كورونا، منذ قليل فقد تعرض المستشار أحمد البكرى للإصابة بفيروس كورونا بعد أيام من قرار تعيينه كرئيس للجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك بقرار من الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة وإيقاف مجلس مرتضى منصور.