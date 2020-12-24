شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك الراحل.. وعد بالحفاظ على الفريق ورحل بعد24 يوما من قيادة النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الصدمة والحزن لمتابعى كرة القدم بعد وفاة رئيس نادى الزمالك والمكلف بإدارة الزمالك المستشار أحمد البكرى متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد 24 يوم فقط من تكليفه بإدارة القلعة البيضاء، قبل أن يصاب بالفيروس ويدخل على إثرها المستشفى.



البكرى

ورغم أن المدة كانت قليلة للغاية إلا أن البكرى كان دائم التأكيد أنه كلما سنحت له الفرصة للحديث قبل اعلان اصابته بفيروس كورونا فى الحادى عشر من ديسمبر على طمأنة جماهير الزمالك بأنه لا مساس بهيكل الفريق على الإطلاق وذلك عبر توفير كافة احتياجاته للمنافسة فى الموسم الجديد على كافة الألقاب.

الأمر الذى ظهر خلال أكثر من مداخلة هاتفية أبرزها مع الإعلامى خالد الغندور عبر برنامج "زمالكاوى"، مؤكداً آنذاك أن قيمة الزمالك كبيرة للغاية وأنه لم يتأخر عن قبول المهمة لأن أبناء الزمالك لن يتأخروا عن خدمة ناديهم.

ورغم مرض البكرى السريع بعد قيادته للقلعة البيضاء، إلا أن أعضاء لجنة الكرة كانوا دوماً ما يؤكدوا خلال حديثهم على حرصه بمتابعة ادق التفاصيل من المستشفى لاطمئنانه على سداد متأخرات لاعبى الفريق الأول وهو ما حصل بالفعل خلال الأيام الماضية.

يذكر أن المستشار أحمد البكري قد أصيب بفيروس كورونا، بعد أيام من قرار تعيينه كرئيس للجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك بقرار من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وإيقاف مجلس مرتضى منصور.

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة، مؤخرا قرارًا بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة.