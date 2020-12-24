شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينعى أحمد البكرى ويدعو لمحبيه بالصبر الجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة إتحاد الكرة ، المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك، بعد إصابته متأثرا بفيروس كورونا اللعين، ونشر اتحاد الكرة بيانا عبر حسابه على موقع تويتر ينعي وفاة رئيس الزمالك قائلا :"ينعي الاتحاد المصري لكرة القدم المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية الذي وافته المنية اليوم سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه وكل محبيه الصبر الجميل .. و "إنا لله وإنا إليه راجعون"

و أكد عصام سالم المتحدث الرسمى لنادى الزمالك وفاة المستشار أحمد البكرى رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك متأثرا بفيروس كورونا، منذ قليل.

يذكر أن المستشار أحمد البكرى قد أصيب بفيروس كورونا بعد أيام من قرار تعيينه كرئيس للجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك بقرار من الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة وإيقاف مجلس مرتضى منصور.