شكرا لقرائتكم خبر عن هشام إبراهيم رئيساً لنادى الزمالك بشكل مؤقت بعد وفاة أحمد البكرى بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتولى المستشار هشام إبراهيم، إدارة نادي الزمالك بشكل مؤقت عقب وفاة المستشار أحمد البكرى رئيس اللجنة المعينة لإدارة القلعة البيضاء متأثراً بإصابته بفيروس كورونا ، حيث يتولى هشام إبراهيم منصب نائب رئيس اللجنة المعينة لإدارة الزمالك وبالتبعية يصبح رئيساً لحين قيام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بتعيين رئيس أخر للنادى.

وأعلن المستشار هشام إبراهيم عضو اللجنة الثلاثية المؤقتة لإدارة نادى الزمالك، عن وفاة المستشار أحمد بكرى رئيس اللجنة، بعد صراع مع المرض.

المستشار أحمد بكري من مواليد محافظة الفيوم، تخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1980، والتحق بالنيابة العامة وتدرج في مناصبها حتى وصل لدرجة محام عام أول، ثم نائبا لرئيس محكمة استئناف القاهرة، ثم رئيسا بمحاكم الاستئناف، ثم رئيسا لمحكمة جنايات الجيزة.

يذكر أن المستشار أحمد البكرى قد أصيب بفيروس كورونا، بعد أيام من قرار تعيينه كرئيس للجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك، بقرار من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.