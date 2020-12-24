شكرا لقرائتكم خبر عن المسابقات تقرر إقامة مباراة الغزل مع طلائع الجيش باستاد المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، اقامة مباراة غزل المحلة وطلائع الجيش المقرر لها، في الخامسة من مساء الغد الجمعة، بالجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، باستاد غزل المحلة ، ويحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين بعد أن لعب ثلاثة مباريات تعادل في مباراتين وخسر واحدة وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه خمسة أهداف فيما يحتل الطلائع المركز السادس عشر برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب ثلاثة مباريات تعادل في واحدة وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه خمسة أهداف.

وفى وقت سابق ، كشف المهندس حسام عزو نائب رئيس مجلس إدارة غزل المحلة عن جاهزية ملعب ناديه لاستضافة مباراة طلائع الجيش بتقنية الفار، وقال حسام عزو فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم "خضنا ثلاث مباريات خارج ملعبنا هى الأهلى وإنبى وسموحة وفى مواجهة المارد الأحمر كنا نواجه بطل أفريقيا بينما فى لقاء سموحة وإنبى لعبنا بطريقة جيدة نالت إعجاب الجميع ونتطلع مع العودة لملعبنا لاستعادة الانتصارات مجدداً".

ويضيف حسام عزو "خالد عيد نزل التدريب ومسحته سلبية وسيقود الفريق فى مواجهة الطلائع، واستاد غزل المحلة أصبح جاهز بتقنية الفار ونتعشم فى تطوير الأرضية والملعب بالكامل خلال الفترة المقبلة وليس فقط غرف الملابس".

وأكمل نائب غزل المحلة "الأهلى لم يطلب نقل المباراة نحن من بادرنا باللجوء لمسئولى الأهلى لإنقاذنا من ضيق الوقت واستعجال لجنة المسابقات الموافقات الامنية ولم يكن استاد غزل المحلة حصل عليها ووافق مسئولو القلعة الحمراء وتم تبديل المباراتين".

وأردف حسام عزو :" لم نناقش فكرة الصفقات الشتوية حتى الان، خالد عيد لسه راجع من كورونا وحينما يطلب صفقات سوف نتعاقد معها فلقد طلب عشرة صفقات فى الصيف وتعاقدنا معهم بالفعل بدعم كامل من معالى الوزير الذى جلب لنا عقد رعاية مميز للغاية".