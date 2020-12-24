شكرا لقرائتكم خبر عن جنازة رئيس الزمالك بمسجد الشرطة بالشيخ زايد ..وابنته : لن أنساك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت نانسى البكرى نجلة أحمد البكرى رئيس نادى الزمالك وفاة والدها برسالة مؤثرة عبر حسابها على فيس بوك ، وكتبت نانسى : "انا لله و انا اليه راجعون بابا في ذمه الله..اسألكم الدعاء له بالرحمه و المغفره يارب ..طاب منامك الطويل ورحم الله جسدك الذي امتلأ طهراً وغاب عن الدنيا..لن أنساك ولن تلهيني مشاغل ..صلاة الجنازة في مسجد الشرطه بشيخ زايد".

أكد عصام سالم المتحدث الرسمى لنادى الزمالك وفاة المستشار أحمد البكرى رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك متأثرا بفيروس كورونا، منذ قليل.

يذكر أن المستشار أحمد البكرى قد أصيب بفيروس كورونا بعد أيام من قرار تعيينه كرئيس للجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك بقرار من الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة وإيقاف مجلس مرتضى منصور.