شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى ينعى رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى نادي الاتحاد السكندرى وفاة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك، بعد إصابته متأثرا بفيروس كورونا اللعين، ونشر نادي الاتحاد بيانا عبر حسابه على موقع فيس بوك ينعي وفاة رئيس الزمالك قائلا :"البقاء لله : نادي الاتحاد السكندري" يُنعى " المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقته لنادي الزمالك ..

مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى و السادة أعضاء مجلس الإدارة و مدير عام النادي و الأجهزة الفنية والإدارية و العاملين بالنادي ينعون ببالغ الحزن والأسى المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك, الذى وافته المنية ، راجين من المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان .

و أكد عصام سالم المتحدث الرسمى لنادى الزمالك وفاة المستشار أحمد البكرى رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك متأثرا بفيروس كورونا، منذ قليل.

يذكر أن المستشار أحمد البكرى قد أصيب بفيروس كورونا بعد أيام من قرار تعيينه كرئيس للجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك بقرار من الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة وإيقاف مجلس مرتضى منصور.