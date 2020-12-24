فرج عامر: الصفقة الجديدة؟ لاعب دولي أساسي في مركز 9 أو 10

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال فرج عامر رئيس نادي سموحة، إن إدارة الفريق الساحلي نجحت في التعاقد مع مهاجم دولي أساسي في منتخب بلاده، مضيفًا أنه يجيد اللعب في مركز 9 أو 10.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر محطة "راديو مصر"، قال عامر عن الصفقة الجديدة: "لاعب دولي أساسي في منتخب بلاده، يجيد اللعب في مركز 9 أو 10".

وأضاف: "سيتم الإعلان الرسمي عن الصفقة فور وصول البطاقة الدولية للاعب".

وتابع: "سنظهر بمستوى ممتاز هذا الموسم، لاعبينا لا يقلوا جودة عن لاعبي الاهلي والزمالك".

وكان عامر قد أعلن أمس الأربعاء عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تعاقد سموحة مع لاعب عربي طوله 192 سم.

وكتب عامر: "وصل مساء اليوم إلى مطار القاهرة، وسيظهر في التدريبات خلال 48 ساعة، ويُسجل في أول يناير".

وأضاف: "هذا المهاجم سيكون إضافة مميزة في الدوري المصري".