اتحاد الكرة ينعى وفاة أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

نعى الاتحاد المصري لكرة القدم، وفاة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك الذي وافته المنية اليوم الخميس.

ونشر اتحاد الكرة بيانًا رسميًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيه: "ينعى الاتحاد المصري لكرة القدم المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية الذي وافته المنية اليوم سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه وكل محبيه الصبر الجميل.. و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان نادي الزمالك أعلن منذ قليل وفاة أحمد البكري متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتولى أحمد البكري رئاسة نادي الزمالك في 29 من نوفمبر الماضي بقرار من وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ليكون البكري بدلاً من مرتضى منصور والذي رحل إلى جانب مجلسه بالكامل بسبب مخالفات مالية وإدارية.