25 يوماً على مقعد الرئيس .. الراحل "البكري" بين إصلاح ما افسده الدهر وعودة العلاقات مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - سلمى الموجي:
توفي المستشار أحمد البكري محمد حميدة، الرئيس المؤقت لنادي الزمالك، ورئيس محكمة الاستئناف بمحكمة القاهرة، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد 25 يوماً فقط منذ توليه رئاسة نادي الزمالك بصورة مؤقته.
وأصيب أحمد البكري بفيروس كورونا بعد أيام قليلة من تعيينه كرئيس للجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك وذلك بقرار من أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة وإيقاف مجلس إدارة النادي الأبيض بسبب وجود مخالفات مالية، مع استبعاد مجلس إدارة القلعة البيضاء مؤقتًا لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة وما سوف تسفر عنه النتائج.
وجاءت أبرز تصريحات المستشار أحمد البكري خلال هذة الفترة كالتالي:
1- "تلقيت اتصالاً من وزير الرياضة وعٌرض عليّ تولي المنصب وقبلت خوض هذه المغامرة".
2- "نبحث عودة الأمور لنصابها الطبيعي، عمل اللجنة سيستمر لمدة عام (لحين موعد الانتخابات)، من حقنا الترشح لكن ليس لدينا نية".
3- "جاهزون للعمل فوراً ولن نتأخر حتى لا يتأثر فريق الكرة بالعوامل الخارجية، ونحتاج للتعجيل بالقرارات التي تخص الفريق حتى لا نعطل مسيرته".
4-"أطمئن مسئولي وعاملي النادي بأن كله في موقعه ولن يتم الاستغناء عن أحد".
5- "تم تشكيل لجنة تٌدعى لجنة الحكماء مكونة من كمال درويش، محمد عامر، أحمد مصطفى وفهمي عمر، لاستطلاع رأيهم في بعض الأمور الخاصة بإدارة النادي".
6- "نادي الزمالك مثقل بالأعباء والمشاكل ويحتاج مجهود جبار لنصحح الأوضاع".
7- "جئنا لإصلاح ما أفسده الدهر، ولا يوجد نيه في تغيير الجهاز الفني لفريق الكرة".
8- "حريصون على عودة العلاقات الجيدة بين القطبين، أهنئ الأهلي على تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا، نرغب في فتح صفحة جديدة مع الجميع".
9-"وزارة الرياضة هي المنوطة بمتابعة المخالفات المالية ولن نتدخل في الأمر، سيتم فتح الخزينة اليوم ومن ثم سيتم جرد المبالغ المتاحة".