25 يوماً على مقعد الرئيس .. الراحل "البكري" بين إصلاح ما افسده الدهر وعودة العلاقات مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - سلمى الموجي:

توفي المستشار أحمد البكري محمد حميدة، الرئيس المؤقت لنادي الزمالك، ورئيس محكمة الاستئناف بمحكمة القاهرة، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد 25 يوماً فقط منذ توليه رئاسة نادي الزمالك بصورة مؤقته.

وأصيب أحمد البكري بفيروس كورونا بعد أيام قليلة من تعيينه كرئيس للجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك وذلك بقرار من أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة وإيقاف مجلس إدارة النادي الأبيض بسبب وجود مخالفات مالية، مع استبعاد مجلس إدارة القلعة البيضاء مؤقتًا لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة وما سوف تسفر عنه النتائج.

وجاءت أبرز تصريحات المستشار أحمد البكري خلال هذة الفترة كالتالي:

1- "تلقيت اتصالاً من وزير الرياضة وعٌرض عليّ تولي المنصب وقبلت خوض هذه المغامرة".

2- "نبحث عودة الأمور لنصابها الطبيعي، عمل اللجنة سيستمر لمدة عام (لحين موعد الانتخابات)، من حقنا الترشح لكن ليس لدينا نية".

3- "جاهزون للعمل فوراً ولن نتأخر حتى لا يتأثر فريق الكرة بالعوامل الخارجية، ونحتاج للتعجيل بالقرارات التي تخص الفريق حتى لا نعطل مسيرته".

4-"أطمئن مسئولي وعاملي النادي بأن كله في موقعه ولن يتم الاستغناء عن أحد".

5- "تم تشكيل لجنة تٌدعى لجنة الحكماء مكونة من كمال درويش، محمد عامر، أحمد مصطفى وفهمي عمر، لاستطلاع رأيهم في بعض الأمور الخاصة بإدارة النادي".

6- "نادي الزمالك مثقل بالأعباء والمشاكل ويحتاج مجهود جبار لنصحح الأوضاع".

7- "جئنا لإصلاح ما أفسده الدهر، ولا يوجد نيه في تغيير الجهاز الفني لفريق الكرة".

8- "حريصون على عودة العلاقات الجيدة بين القطبين، أهنئ الأهلي على تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا، نرغب في فتح صفحة جديدة مع الجميع".

9-"وزارة الرياضة هي المنوطة بمتابعة المخالفات المالية ولن نتدخل في الأمر، سيتم فتح الخزينة اليوم ومن ثم سيتم جرد المبالغ المتاحة".