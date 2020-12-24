عبدالحفيظ: "برنامج الزمالك" لم يتغير.. أمامنا مواجهة قوية ضد الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول للنادي الأهلي، إن برنامج الاستعداد للزمالك لم يتغير، مضيفًا أن طرف المباراة فقط هو الذي تغير.

وكان من المقرر أن يلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الاثنين المقبل (28 ديسمبر) ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، إلا أن لجنة المسابقات باتحاد الكرة قررت تأجيل القمة واستبدالها بمباراة للأهلي ضد الاتحاد، بينما يواجه الزمالك نظيره سموحة في اليوم ذاته.

وخلال تصريحات للموقع الرسمي للأهلي، قال عبدالحفيظ: "الفريق أغلق مؤقتا صفحة إفريقيا عقب الفوز على سونيديب بطل النيجر (1-0)، ويستعد حاليا لمواجهة الاتحاد السكندري في بطولة الدوري".

وأضاف: "نسعى لمواصلة الانتصارات في بطولة الدوري، عقب الفوز في أول جولتين لاسيما أن الاتحاد السكندري منافس قوي".

وواصل: "الفريق كان قد وضع برنامجه قبل العودة من النيجر استعدادا لمواجهة الزمالك، وهذا البرنامج لم يتغير (رغم تأجيل لقاء القمة)، حيث أن طرف المباراة فقط هو الذي تغير، والأهلي سيخوض مواجهة قوية أمام الاتحاد في نفس اليوم".

واختتم مدير الكرة بالأهلي تصريحاته مؤكدا أن لاعبي الأهلي يمتلكون خبرات كبيرة تمكنهم من الفصل بين المواجهات الإفريقية والمحلية، لكن يبقى الهدف الدائم، هو البحث عن الفوز.

جدير بالذكر أن بعثة الأهلي قد عادت فجر اليوم الخميس من النيجر، وفضل الجهاز الفني منح الفريق راحة لتفادي التعرض للإجهاد قبل مواجهة الاتحاد السكندري يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.