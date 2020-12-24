بيكهام: تعودنا في الأهلي على تخطي الصعاب.. وأكرم: الكل على قلب رجل واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعرب الثنائي أحمد رمضان "بيكهام" وأكرم توفيق لاعبي الفريق الأول بالنادي الأهلي، عن سعادتهما بعد الفوز على سونيديب بطل النيجر في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحل الأهل ضيفًا على بطل النيجر أمس الأربعاء في ذهاب منافسات دور الـ32 من بطولة دوري الأبطال، ونجح الفريق الأحمر في الفوز بهدف دون رد سجله المالي أليو ديانج.

وخلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، قال بيكهام: "مواجهة سونيديب كانت صعبة بسبب أرضية الملعب، وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب غياب عدد من العناصر المهمة في الأهلي نتيجة الإصابات".

وأضاف: "مباريات الأدوار الأولى من البطولة دائمًا ما تشهد مفاجآت عديدة، وهو ما حذرنا منه الجهاز الفني، الذي أكد ضرورة الخروج بنتيجة إيجابية، وتجنب التعرض للإصابات".

وتابع: "سعيد للغاية بثقة الجهاز الفني، والاعتماد عليه في أكثر من مركز، لافتا إلى أنه جاهز للتوظيف في أي مكان في الملعب، وفقا لاحتياجات الفري".

وواصل: "الموسم مليء بالارتباطات القوية، وسط ظروف ضغط المباريات والإصابات وفيروس كورونا، ولكننا تعودنا في الأهلي على بذل الجهد من أجل تخطى هذه الصعاب".

وأتم بيكهام حديثه: "جماهير الأهلي هي المحرك الأساسي وراء الفوز بالبطولات في ظل مساندتهم الدائمة للجهاز الفني واللاعبين، خاصة في الأوقات الصعبة متمنيا الفوز بكل الألقاب من أجلهم.

من ناحية أخرى، قال أكرم توفيق: الجميع شاهد سوء أرضية ملعب المباراة، ورغم ذلك كانت روح اللاعبين حاضرة بقوة حتى تحقق الفوز".

وأضاف: "الكل في الأهلي على قلب رجل واحد، وهو واقع يعيشه الفريق، وليس مجرد شعار، الأهلي توج ببطولة إفريقيا في نسختها الماضية، ومن الطبيعي أن نجد فرقا تقاتل من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام البطل".

وواصل: "ثقة الجهاز الفني بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني حافز قوي بالنسبة لي، ومن الطبيعي في أي فريق أن يكون هناك منافسة قوية في كل مركز".

وعن تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك، قال توفيق: "جاهزون في أي وقت لجميع المباريات".

وأتم حديثه: "سنقاتل في كأس العالم للأندية، وسنكون رجالا وعلى قدر المسؤولية، خاصة أن كرة القدم 11 لاعبا أمام 11 لاعبا، وهذا الجيل قادر على الوصول إلى أبعد نقطة لتحقيق طموحات الجماهير".

وكانت بعثة الأهلي قد عادت فجر اليوم الخميس من النيجر، وفضل الجهاز الفني منح الفريق راحة لتفادي التعرض للإجهاد قبل مواجهة الاتحاد السكندري يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.