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مرتضى يعلق على وفاة رئيس نادي الزمالك المؤقت

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

نشر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، تدوينة عبر صفحته الرسمية "فيسبوك" اليوم الخميس، حرص خلالها على نعي أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك.

وكتب مرتضى منصور عبر صفحته :"ينعى مرتضى منصور ببالغ الحزن والأسى وفاة المستشار أحمد البكري الذي وافته المنية صباح اليوم، ويتقدم لأسرته وأشقائه بخالص العزاء وندعو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته".

وكان نادي الزمالك أعلن منذ قليل وفاة أحمد البكري متأثرًا بإصابته بفيروس المستجد (كوفيد-19). (طالع التفاصيل)

وتولى أحمد البكري رئاسة نادي الزمالك في 29 من نوفمبر الماضي بقرار من وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ليكون البكري بدلاً من مرتضى منصور والذي رحل إلى جانب مجلسه بالكامل بسبب مخالفات مالية وإدارية.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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