رئيس الزمالك الراحل.. طاردته شائعة الموت قبل وفاته واستمر25 يوماً في منصبه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس المستشار أحمد البكري رئيس نادي الزمالك متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في الـ29 من نوفمبر الماضي تعيين المستشار أحمد بكري لإدارة نادي الزمالك بصورة مؤقتة خلفاً لمرتضى منصور الموقوف مع مجلسه الزمالك بسبب وجود مخالفات مالية.

المستشار أحمد بكري محمد حميدة من مواليد محافظة الفيوم، تخرج في كلية الحقوق، ثم تدرج في العمل القضائي؛ بداية من النيابة العامة- بكل درجاتها المختلفة، من رئيس نيابة حتى وصل إلى درجة محامٍ عام أول- ثم تدرج للعمل رئيسًا بمحكمة استئناف القاهرة لفترة من الزمن، ثم رئيسًا لمحكمة جنايات الجيزة.

سبق وأن عين الراحل في مجلس مؤقت لإدارة نادي الزمالك عام 2008 بقرار من المهندس حسن صقر، رئيس المجلس القومي للرياضة.

تعرض البكري في منتصف ديسمبر الجاري للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لتطارده شائعة في السبت الماضي بوفاته.

وأصدر الزمالك بياناً رسمياً الأحد الماضي علي لسان اللواء مصطفى البكري شقيق الراحل نفى خلاله شائعة وفاته وأكد أن رئيس الزمالك في حالة مستقرة ويتعافى حالياً من فيروس كورونا.