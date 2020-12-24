تقارير: إقالة توخيل من تدريب باريس.. وبوتشتينيو البديل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير أوروبية اليوم الخميس، إن إدارة نادي باريس سان جيرمان، قررت إقالة المدرب توماس توخيل من تدريب الفريق الفرنسي.

وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي ألمانيا" فإن ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان قرر إقالة المدرب البالغ من العمر 47 عامًا بعد إشرافه على فوز الفريق برباعية دون رد أمام راسينج ستراسبورج أمس الأربعاء بالدوري الفرنسي.

من جانبها، قالت إذاعة "مونت كارلو" إن وكيل توماس توخيل يتفاوض حاليًا مع المدير الرياضي للنادي الباريسي لإنهاء الأمر.

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن يتولى الأرجنتيني ماوريسيو بوتشتينو مدرب توتنهام السابق القيادة الفنية للنادي الباريسي.

جدير بالذكر أن توخيل تولى تدريب باريس سان جيرمان في الأول من يوليو 2018، ونجح في قيادة الفريق لتحقيق العديد من البطولات المحلية مثل الدوري الفرنسي (مرتين)، كاس الرابطة الفرنسية (مرة)، كأس فرنسا (مرة) وكأس السوبر (مرتين)، ووصل مع الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه بالنسخة الماضية قبل أن يخسر أمام بايرن ميونخ المتوج باللقب.