مسحة طبية لموسيماني وثلاثي الأهلي المصاب بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق إلى جانب الثلاثي المصاب بفيروس كورونا رامي ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة"، سيخضعون لمسحة جديدة خلال 48 ساعة للتعرف على مستجدات حالتهم الصحية.

وكان موسيماني والثلاثي المصاب غابوا عن مباراة الأهلي وسونيديب بطل النيجر والتي أقيمت عصر أمس الأربعاء، وانتهت بفوز بطل مصر بهدف دون رد ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يخضع المدير الفني الجنوب أفريقي والثلاثي المصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لمسحة جديدة خلال 48 ساعة على أن يتحدد موقفهم من لقاء الاتحاد السكندري والتي من المقرر أن تقام مساء الإثنين المقبل.

وفي سياق متصل، قرر الجهاز الفني بالنادي الأهلي، منح راحة سلبية للاعبين لمدة 48 ساعة بعد العودة من النيجر استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري.

وكانت بعثة الأهلي قد عادت فجر اليوم الخميس من النيجر بعد رحلة استغرقت ما يقرب من خمس ساعات ونصف، وفضّل الجهاز الفني منح الفريق راحة لتفادي التعرض للإجهاد.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن مساء أمس الأربعاء تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري وتم استبدالها بمواجهة الاتحاد السكندري.

واستطاع الأهلي في مسابقة الدوري أن يحقق العلامة الكاملة بعد الفوز على مصر المقاصة في الجولة الأولى بنتيجة (3-1) ثم غزل المحلة بنتيجة (3-0).