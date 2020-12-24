الأهلي ينعى المستشار أحمد البكري رئيس الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

نعى النادي الأهلي المستشار أحمد البكري رئيس نادي الزمالك الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وقال الأهلي في بيانه " الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وقطاعات النادي الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى، المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، الذي وافته المنيه اليوم.

داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان و"إنا لله وإنا إليه راجعون»".