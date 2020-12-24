بعد وفاة أحمد البكري.. الزمالك ينتظر تعيين مستشارًا جديدًا لرئاسة النادي

ينتظر نادي الزمالك تعيين مستشارًا جديدًا، لرئاسة اللجنة المؤقتة لإدارة القلعة البيضاء، من قِبل وزير الرياضة، وذلك عقب وفاة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة الذي وافته المنية اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا.

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ويدرس أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عددًا من الأسماء المستشارين رؤساء المحاكم

والأعضاء بنادي الزمالك، لتعيين واحدًا منهم لرئاسة اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك.

ونعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الأسرة الرياضية المصرية ونادى الزمالك في وفاة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك والذى وافته المنية اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا.

وتقدم الدكتور أشرف صبحي بخالص التعازى والمواساة فى وفاته داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان عصام سالم المتحدث الرسمى لنادى الزمالك قد أعلن وفاة المستشار أحمد البكرى رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك متأثرًا بفيروس كورونا، منذ قليل.

يذكر أن المستشار أحمد البكرى قد أصيب بفيروس كورونا بعد أيام من قرار تعيينه كرئيس للجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك بقرار من الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة وإيقاف مجلس مرتضى منصور.