غزل المحلة يواجه طلائع الجيش باستاد الغزل

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة غزل المحلة وطلائع الجيش المقرر لها، في الخامسة من مساء الغد الجمعة، بالجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، باستاد غزل المحلة .

في سياق اخر، قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم اقامة مباراة سموحة مع الزمالك ضمن الاسبوع الثالث لمسابقة الدوري الممتاز في الخامسة من مساء الاثنين المقبل 28 ديسمبر الحالي بستاد برج

العرب واقامة مباراة الأهلي مع الاتحاد السكندري ضمن الأسبوع الثالث للمسابقة في السابعة والنصف مساء الاثنين 28 ديسمبر الحالي بستاد السلام وي الأهلي، على أن يعلن مواعيد مباراتي الاتحاد مع إنبي والأهلي مع الزمالك ضمن الأسبوع الرابع في موعد لاحق .