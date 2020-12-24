وزارة الرياضة تنعي المستشار أحمد البكري رئيس الزمالك

نعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الأسرة الرياضية المصرية ونادى الزمالك وفاة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك والذى وافته المنية اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا. وبتقدم الدكتور أشرف صبحي بخالص التعازى والمواساة فى وفاة المستشار أحمد البكرى داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. التعازى والمواساة فى وفاة المستشار أحمد البكرى داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وأكد عصام سالم المتحدث الرسمى لنادى الزمالك وفاة المستشار أحمد البكرى رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك متأثرًا بفيروس كورونا، منذ قليل. المستشار أحمد البكرى رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك متأثرًا بفيروس كورونا، منذ قليل. يذكر أن المستشار أحمد البكرى قد أصيب بفيروس كورونا بعد أيام من قرار تعيينه كرئيس للجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك بقرار من الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة وإيقاف مجلس مرتضى منصور.

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