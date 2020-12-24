أكرم توفيق يعلق على مشاركته الأولى مع الأهلي في أفريقيا

أعرب أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عن سعادته بالمشاركة الأولى مع الفريق في دوري أبطال أفريقيا أمام سونيديب بطل النيجر أمس الأربعاء على ملعب الجنرال سيني كونتشي، وانتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف سجله اللاعب المالي أليو ديانج.
وقال لاعب وسط الأهلي، إن الجميع شاهد سوء أرضية ملعب المباراة، ورغم ذلك كانت روحاللاعبين حاضرة بقوة حتى تحقق الفوز.
وأكد توفيق، أن الكل في الأهلي على قلب رجل واحد، وهو واقع يعيشه الفريق، وليس مجرد شعار، وأبرز دليل على ذلك أن هناك غيابات في صفوف الفريق إلا أن نفس المجموعة المتواجدة حاليا كانت بنفس الروح ونفس الحماسوالاجتهاد.
وأوضح توفيق، أن الأهلي توج ببطولة إفريقيا في نسختها الماضية، ومن الطبيعي أن نجد فرقا تقاتل من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام البطل، وأن تكون دوافعها قوية ولديها حلم لتحقيق نتيجة إيجابية تحسب لها تاريخيا أمام بطل القارة.
وقال توفيق: «نعيش حالة تركيز في بطولة إفريقيا بعد انطلاق مشوار الفريق بالفوز خارج أرضه على سونيديب في ذهاب دور الـ٣٢.. لقد حققنا الفوز بالبطولة التاسعة التي كانت غائبة ونركز للفوز بالبطولة العاشرة».
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