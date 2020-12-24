اتحاد الكرة ينعي المستشار أحمد البكري رئيس نادي الزمالك

ينعي الاتحاد المصري لكرة القدم المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية الذي وافته المنية اليوم سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه وكل محبيه الصبر الجميل .. و "إنا لله وإنا إليه راجعون" وكل محبيه الصبر الجميل .. و "إنا لله وإنا إليه راجعون" وأكد عصام سالم المتحدث الرسمى لنادى الزمالك وفاة المستشار أحمد البكرى رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك متأثرًا بفيروس المؤقتة لإدارة نادى الزمالك متأثرًا بفيروس كورونا ، منذ قليل. يذكر أن المستشار أحمد البكرى قد أصيب بفيروس كورونا بعد أيام من قرار تعيينه كرئيس للجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك بقرار من الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة وإيقاف مجلس مرتضى منصور.

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