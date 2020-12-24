الأهلي يرفض اختيار موسيماني لطاقم طبي من جنوب أفريقيا

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عرض على النادي طاقم طبي من جنوب إفريقيا لكن مسئولو القلعة الحمراء رفضوا ذلك وقرر إسناد المهمة لطبيب مصري.
وقال في تصريحات عبر برنامج ملعبالصقر: "الأهلي سيعلن خلال ساعات قليلة عن تعيين الطبيب الجديد، بعدما تم الاتفاق معه على كافة التفاصيل".
وأضاف: "بيتسو موسيماني عرض طبيب جنوب إفريقي يعمل في صن داونز،لكن الأهلي رفض طلبه، وقرر تعيين طبيب مصري".
وتطرق للحديث عن مروان محسن، مؤكدًا بأن اللاعب سيعود للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة .
وأوضح: " اللاعب حصل على حقنة الركبة، وأصبح جاهزًا للمباريات، وقد يشارك مع الأهلي في المباراة القادمة، وكان يستعد لمواجهة الزمالك قبل تأجيلها ".
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