المقاولون ينعي المستشار أحمد البكري رئيس الزمالك

ينعي مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، والسادة أعضاء مجلس الإدارة وقطاعات النادي الرياضية، ببالغ الحزن والأسى، المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، الذي وافته المنيه داعين المولى عزوجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان و«إنا لله وإنا إليه راجعون».
أكد عصام سالم المتحدث الرسمى لنادى الزمالك وفاةالمستشار أحمد البكرى رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك متأثرًا بفيروس كورونا، منذ قليل.
يذكر أن المستشار أحمد البكرى قد أصيب بفيروس كورونا بعد أيام من قرار تعيينه كرئيس للجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك بقرار من الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة وإيقاف مجلس مرتضى منصور.
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