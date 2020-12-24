الامارات | وفاة رئيس الزمالك بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رئيس الزمالك بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وسائل إعلام مصرية عن وفاة رئيس نادي الزمالك، المستشار أحمد البكري، اليوم الخميس. وأوضحت صحيفة الأهرام أن البكري توفي اليوم متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد. وكان البكري قد تم تعيينه، الشهر الماضي، رئيساً بصورة مؤقتة للزمالك خلفاً للرئيس السابق مرتضى منصور. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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