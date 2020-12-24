شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من مرتضى منصور على وفاة المستشار أحمد البكري رئيس الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب نعى المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، الراحل أحمد بكري، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة النادي حالياً والذي وافته المنية منذ قليل إثر اصابته بفيروس كورونا في أحد المستشفيات العسكرية بالمعادي . وقال مرتضي منصور: «ربنا يرحم المستشار أحمد البكري ويسامحه لقد كان صديقاً ورجل قضاء نزيه وشريف». وتابع: «سأنعي الفقيد بشكل رسمي في الجرائد غدا وفقاً للاصول والأعراف». الوضع في مصر

اصابات 127,972

تعافي 107,961

وفيات 7,209

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