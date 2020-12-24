شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينعى المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نعى الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وقطاعات النادي الرياضية، ببالغ الحزن والأسى، المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، الذي وافته المنيه اليوم.
وكتب النادي عبر موقعه الرسمي بيانا قدموا فيه التعازي داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان.
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