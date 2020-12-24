شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة : الرئيس السيسي يولي الشباب المصري اهتمامه الخاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمجموعة من شباب وأصحاب المبادرات والكيانات الشبابية، بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة. تناول الإجتماع مناقشة مستجدات الأفكار والمبادرات المطروحة في أخر لقاء بالكيانات ، ومقترحات الشباب وآرائهم والتحديات والمعوقات التي تواجههم ، والمبادرات الهادفة التي ستسهم في تنشيط العمل الشبابي، وتحفز الشباب على المسؤولية المجتمعية.

صرح الدكتور أشرف صبحي بأنه سيتم قريباً تدشين وحدات تسويق وتسويق رقمي للمنتجات الحرفية واليدوية ومنتجات أندية الفتاة والمرأة بجميع مراكز شباب مصر ، كما طرح الوزير مبادرة لا للتعصب كمبتدرة مجتمعية من خلال دورات ومحتوي تدريبي ومدربين متخصصين . وطالب الوزير الشباب بسرعة التحرك والانتشار بمزيد من العمل الشبابي من خلال توسعة النطاق الجغرافي وتشجيع أفكار ريادة الأعمال وتكوين الشركات الصغيرة ، والتفكير العلمي في تنفيذ المشروعات والمبادرات بالتنسيق والتعاون مع السادة مساعدي ومعاوني الوزير ورؤساء الإدارات المركزية بالوزارة .

وجدد وزير الشباب والرياضة تأكيده علي دعوة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي وجهها لشباب مصر ببذل الجهد وزيادة الوعي من خلال التصدي لمختلف قضايا الوطن والمساهمة في مواجهة تحدياته الداخلية منها والخارجية. مؤكدا ان الرئيس يولي شباب مصر اهتمامه الخاص جاء الإجتماع الذي يعقده الوزير بصفة دورية للتعرف علي واقع تطلعات ومتطلبات الشباب.