شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة : الرئيس السيسي يولي الشباب المصري اهتمامه الخاص والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمجموعة من شباب وأصحاب المبادرات والكيانات الشبابية، بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة. تناول الإجتماع مناقشة مستجدات الأفكار والمبادرات المطروحة في أخر لقاء بالكيانات ، ومقترحات الشباب وآرائهم والتحديات والمعوقات التي تواجههم ، والمبادرات الهادفة التي ستسهم في تنشيط العمل الشبابي، وتحفز الشباب على المسؤولية المجتمعية.
صرح الدكتور أشرف صبحي بأنه سيتم قريباً تدشين وحدات تسويق وتسويق رقمي للمنتجات الحرفية واليدوية ومنتجات أندية الفتاة والمرأة بجميع مراكز شباب مصر ، كما طرح الوزير مبادرة لا للتعصب كمبتدرة مجتمعية من خلال دورات ومحتوي تدريبي ومدربين متخصصين . وطالب الوزير الشباب بسرعة التحرك والانتشار بمزيد من العمل الشبابي من خلال توسعة النطاق الجغرافي وتشجيع أفكار ريادة الأعمال وتكوين الشركات الصغيرة ، والتفكير العلمي في تنفيذ المشروعات والمبادرات بالتنسيق والتعاون مع السادة مساعدي ومعاوني الوزير ورؤساء الإدارات المركزية بالوزارة .
وجدد وزير الشباب والرياضة تأكيده علي دعوة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي وجهها لشباب مصر ببذل الجهد وزيادة الوعي من خلال التصدي لمختلف قضايا الوطن والمساهمة في مواجهة تحدياته الداخلية منها والخارجية. مؤكدا ان الرئيس يولي شباب مصر اهتمامه الخاص جاء الإجتماع الذي يعقده الوزير بصفة دورية للتعرف علي واقع تطلعات ومتطلبات الشباب.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
127,972
-
تعافي
107,961
-
وفيات
7,209
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة : الرئيس السيسي يولي الشباب المصري اهتمامه الخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.