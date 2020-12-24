شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق: سعيد بالمشاركة الأفريقية الاولي مع الأهلي هذا الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ابدي كرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أ عن سعادته بالمشاركة الأولى مع الفريق في دوري أبطال إفريقيا أمام سونيديب بطل النيجر أمس الأربعاء على ملعب الجنرال سيني كونتشي، وانتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف سجله اللاعب المالي أليو ديانج.



وقال لاعب وسط الأهلي، إن الجميع شاهد سوء أرضية ملعب المباراة، ورغم ذلك كانت روح اللاعبين حاضرة بقوة حتى تحقق الفوز.



وأكد توفيق، أن الكل في الأهلي على قلب رجل واحد، وهو واقع يعيشه الفريق، وليس مجرد شعار، وأبرز دليل على ذلك أن هناك غيابات في صفوف الفريق إلا أن نفس المجموعة المتواجدة حاليا كانت بنفس الروح ونفس الحماس والاجتهاد.



وأوضح توفيق، أن الأهلي توج ببطولة إفريقيا في نسختها الماضية، ومن الطبيعي أن نجد فرقا تقاتل من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام البطل، وأن تكون دوافعها قوية ولديها حلم لتحقيق نتيجة إيجابية تحسب لها تاريخيا أمام بطل القارة.



وشدد لاعب الأهلي، على أن ثقة الجهاز الفني بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني حافز قوي بالنسبة له.



وأكد توفيق، أن لاعبي الفريق يتحلون بشخصية الأهلي التي تظهر في الأوقات الصعبة، وتجعلهم على قدر المسئولية وهو ما ظهر خلال الفترة الماضية، و كل لاعب موجود في للفريق قادر على تنفيذ تعليمات ورؤية الجهاز الفني.