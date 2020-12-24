شكرا لقرائتكم خبر عن أتوبيس مكشوف في استقبال «بيج رامي» بمطار القاهرة لعمل جولة في شوارع القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت أسرة البطل العالمي المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ«بيج رامي» التوافد على مطار القاهرة الدولي، لاستقبال نجلهم، عقب حصوله على المركز الأول عالميا في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام والتي تعد أكبر وأهم بطولات العالم للاعبين المحترفين في لعبة كمال الأجسام.

كما بدأت الجماهير المصرية تزحف على المطار لاستقبال رامي، وتزينت صالات السفر والوصول بصورة البطل المصري أثناء رفع كأس البطولة، فيما اصطفت السيارات التي سترافق البطل أمام مبنى الركاب رقم 3 وعليها «بنرات» وشاشات عرض كبيرة، تحمل صورة اللاعب.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن الرحلة التي تقل اللاعب العالمي، ستصل في تمام الساعة الواحدة ظهرا، لتسجل تأخير ساعة عن موعدها الأصلي، حيث كان من المتوقع أن تصل في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.

ومن المنتظر أن يكون في استقبال رامى السبيعى الشهير بـ «بيج رامى» في المطار الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة، وإسلام قرطام رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الراعية للبطل العالمى، ورئيس إتحاد رياضة «ستريت وورك أوت»، وعدد من أبطال رياضة كمال الأجسام، ونجوم فريق كوسكواد لتكريمه على الإنجاز التاريخى الذي تحقق للمرة الأولى في تاريخ الرياضة المصرية.

وحرصت الشركة الراعية على ترتيب إستقبال حافل يليق بالنجم الأسطورى واللقب الذي حصل عليه مؤخرًا، وستكون هناك أكثر من مفاجأة في انتظاره، ومن المقرر أن يستقل «بيج» رامى فور خروجه من المطار أوتوبيسًا مكشوفًا لعمل جولة في شوارع القاهرة من المطار وحتى مقر إقامته.

وتوج نجم كمال الأجسام المصري ببطولة مستر أولمبيا -التي أقيمت في مدينة لاس فيجاس الأميركية بولاية نيفادا في الفترة من 17 إلى 20 ديسمبر الحالي الأحد الماضى، لأول مرة في تاريخه، ليسطر إنجازا جديدا للرياضة المصرية وهو ما آثار موجة من الأفراح في الأوساط الرياضية والشعبية في البلاد بعد التتويج بالبطولة الأشهر والأقوى في العالم.

توافد أسرة ومحبي البطل العالمي ممدوح السبيعي الشهير ب بيج رامي على مبنى الركاب رقم 3 لإستقباله

توافد أسرة ومحبي البطل العالمي ممدوح السبيعي الشهير ب بيج رامي على مبنى الركاب رقم 3 لإستقباله

توافد أسرة ومحبي البطل العالمي ممدوح السبيعي الشهير ب بيج رامي على مبنى الركاب رقم 3 لإستقباله