شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المستشار أحمد البكري رئيس نادي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب توفي المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة المؤقتة لادارة نادي الزمالك، عقب إصابتة بفيروس كورونا، والذى خضع خلاله إلى العزل الطبي خلال الأسبوع الماضي . وأعلن نادي الزمالك رسمياً وفاة البكري، متأثرا بمرضه الشديد، ونعى النادي الراحل الذى ترأس نادي الزمالك خلفا للمستشار مرتضي منصور رئيس النادي السابق . يذكر أن المستشار أحمد البكري قد أصيب بفيروس كورونا، بعد أيام من قرار تعيينه كرئيس للجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك بقرار من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة. الوضع في مصر

اصابات 127,972

تعافي 107,961

وفيات 7,209

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