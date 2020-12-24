شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الأهلي يراهن علي حصد جميع البطولات مع الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال بدر بانون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن روح العائلة تحكم علاقة الجميع داخل النادي الاهلي، وهو ما ساهم في سرعة تأقلمه، مؤكدا أن أسرته التي تقيم معه في القاهرة سعيدة بالحياة في مصر، وهو ما يوفر له حالة من الاستقرار الذي ظهر عليه في المباريات.



وأكمل: «طموحاتي مع الأهلي بلا حدود، وأخطط لتحقيق كل البطولات والإنجازات الممكنة بقميص الفريق، وقد تعودت منذ تواجدي في فريق الرجاء المغربي على المنافسة من أجل الألقاب».



وأضاف اللاعب المغربي أن منظومة الكرة بالأهلي تتميز بالاحترافية الشديدة، والنادي يوفر كل ما يلزم من أجل النجاح وهو ما ظهر مؤخراً بقرار السفر إلى النيجر بطائرة خاصة.



وأشار بانون إلى أن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني يبذل جهودا كبيرة ويهتم بكافة التفاصيل، وأنه متفائل للغاية بتحقيق المزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة، خاصة كأس السوبر الإفريقي والسوبر المصري.



ووجه بانون الشكر إلى جمهور الأهلي، مؤكداً أنه جمهور عظيم ويقف داعما ومساندا للفريق في كل الأوقات، وأنه ينتظر عودة الجماهير للملاعب، ويتطلع إلى اللعب أمامهم في أقرب فرصة.