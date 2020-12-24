شكرا لقرائتكم خبر عن بانون: الأهلي لا يعرف سوي الفوز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد بدر بانون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفوز على فريق سونيديب بطل النيجر كان مهما في مستهل الدفاع عن اللقب الإفريقي، مشيرا إلى أن الفريق عاد من النيجر بمكاسب عديدة، بعدما سجل هدفا، وأهدر العديد من الفرص.



وقال إن لاعبي الفريق المنافس اعتمدوا على القوة في الالتحامات، وكاد أكثر من لاعب في الأهلي يتعرض للإصابة، فضلا عن سوء حالة أرضية الملعب.



وأضاف أن طموحات الأهلي هي الحفاظ علي لقب دوري الأبطال وحصد النجمة العاشرة، في الوقت الذي تقاتل فيه جميع الفرق لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل القارة، وهو ما يزيد من صعوبة المواجهات، لكن التركيز والاجتهاد سلاح اللاعبين لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير.



وأكد بانون أن الأهلي فريق كبير وعريق، ولا يعرف سوى الفوز، وإنه بشكل شخصي يعشق هذا الأمر، ويقاتل من أجل أن يكون في أفضل مستوى، خاصة أن الفريق يضم عناصر مميزة للغاية في ظل وجود منافسة قوية بين جميع اللاعبين.