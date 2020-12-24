شكرا لقرائتكم خبر عن يومان راحة للاعبي الأهلي من التدريبات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة بعد العودة من النيجر والفوز على سونيديب بهدف نظيف في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.
ويحصل الفريق على راحة اليوم وغدا الجمعة على أن يستأنف تدريباته يوم السبت المقبل استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وكانت بعثة الأهلي قد عادت فجر اليوم الخميس، من النيجر بعد رحلة استغرقت من يقرب من خمس ساعات ونصف، وفضل الجهاز الفني منح الفريق راحة لتفادي التعرض للإجهاد.
يذكر أن اتحاد الكرة قرر تأجيل مباراة الأهلي أمام الزمالك في الدوري وتم استبدالها بمواجهة الاتحاد السكندري.
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