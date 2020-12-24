شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تطلق المؤتمر الحواري بحضور أحمد حسن و وليد صلاح الدين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تبدأ وزارة الشباب والرياضة من الأحد المقبل، فعاليات لقاءات حوارية مع مجموعة من الشخصيات العامة تحت شعار "معاك أون لاين" للحديث حول عدد من الملفات المختلفة.
وأعلن الدكترو أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن إطلاق هذه الحملة من خلال استضافة بعض النجوم في الرياضة والتحكيم علي راسهم أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق ووليد صلاح الدين، نجم منتخب مصر السابق والحكم الدولي إبراهيم نور الدين و الدكتور صالح السقا رئيس المؤسسة المصرية للدراسات السياسية
ويعقد المؤتمر في مسرح وزارة الشباب والرياضة بالدور الأول في الرابعة عصر الأحد المقبل.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
127,972
-
تعافي
107,961
-
وفيات
7,209
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الرياضة تطلق المؤتمر الحواري بحضور أحمد حسن و وليد صلاح الدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.