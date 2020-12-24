شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تطلق المؤتمر الحواري بحضور أحمد حسن و وليد صلاح الدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تبدأ وزارة الشباب والرياضة من الأحد المقبل، فعاليات لقاءات حوارية مع مجموعة من الشخصيات العامة تحت شعار "معاك أون لاين" للحديث حول عدد من الملفات المختلفة.

وأعلن الدكترو أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن إطلاق هذه الحملة من خلال استضافة بعض النجوم في الرياضة والتحكيم علي راسهم أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق ووليد صلاح الدين، نجم منتخب مصر السابق والحكم الدولي إبراهيم نور الدين و الدكتور صالح السقا رئيس المؤسسة المصرية للدراسات السياسية

ويعقد المؤتمر في مسرح وزارة الشباب والرياضة بالدور الأول في الرابعة عصر الأحد المقبل.