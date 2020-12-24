شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال: أشرف صبحي يريد مصالحة جماهير الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رضا عبد العال، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي طنطا، أنه يرفض تماماً تدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في شؤون فريق الكرة بنادي الزمالك.

وأكد عبد العال، في تصريحات تليفزيونية أن تدخل الوزير وعقده جلسه مع فيرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك لاقناعه بالتجديد محاولة فاشلة من الوزير لمصالحة جماهير الزمالك بعد ما عمل اللي عمله.

وقال الوزير تسبب في أزمات الزمالك بايقاف واستبعاد مجلس مرتضي منصور ويحاول الأن إصلاح ما قام به في النادي والفريق.