شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة، منذ قليل، قادمة من النيجر، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من خمس ساعات ونصف الساعة من مطار ديوري هاماني إلى القاهرة عبر طائرة خاصة.
وحقق الأهلي الفوز على سونيديب بهدف نظيف سجله اللاعب المالي، أليو ديانج، في المباراة التي أُقيمت أمس الأربعاء على ملعب الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.
ويستعد الأهلي للمواجهة المحلية المقبلة أمام الاتحاد السكندري، بعد رحلة العودة من النيجر.
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