شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة لتجديد عقد صلاح في ليفربول بسبب فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أفردت صحيفة إكسبريس الإنجليزية، الخميس، تقريراً عن محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، أكدت من خلاله أن اللاعب المصري لا يرغب في تجديد تعاقده مع ليفربول خلال الفترة المقبلة.

ويواجه ليفربول مشكلة تعاقدية مع محمد صلاح الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى برشلونة وريال مدريد بعد رفضه إغلاق الباب عن الانتقال إلى إسبانيا هذا الأسبوع في حواره مع جريدة «آس» الإسبانية.

وقالت الصحيفة الإنجحليزية إن ليفربول قد لا يكون قادرًا على تجنب الحديث عن انضمام محمد صلاح إلى ريال مدريد أو برشلونة بسبب عدم قدرة النادي على منح الجناح الطائر للفريق عقدًا جديدًا طويل الأمد بسبب التداعيات المالية لوباء فيروس كورونا.

وترك «صلاح» الباب مفتوحًا أمام تحول محتمل في المستقبل لأي من عمالقة الدوري الإسباني من خلال وصفهما بـ «فريقين كبيرين»، وأضاف: «من يدري ما سيحدث في المستقبل».

وعلى الرغم من إصرار الجناح المصري على أن اهتماماته الحالية المباشرة هي محاولة الفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا مرة أخرى مع ليفربول، أكد اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا: «في الوقت الحالي يمكنني القول إن كل شيء في يد النادي».

لذلك أثارت تعليقاته القلق في ميرسيسايد، على الرغم من أن بعض التقارير أشارت إلى أن ليفربول يكاد يكون من المؤكد أن يقدم لصلاح عقدًا جديدًا ومحسنًا في آنفيلد.

ويرجع ذلك إلى أن أزمة كوفيد -19 العالمية، التي منعت ليفربول من اللعب أمام جمهور كبير في آنفيلد في أي مسابقة منذ مارس، أثرت على الإيرادات المالية للنادي.

ويقول هيوز في النهاية إن الدعوة بشأن مستقبل صلاح، مع عقده الحالي الذي يربطه بليفربول حتى يونيو 2023 عندما يبلغ من العمر 31 عامًا، ستنتهي إلى يورجن كلوب.

سيتعين على المدرب الألماني أن يقرر ما إذا كان سيعطي الضوء الأخضر لخروج الأموال الكبيرة حيث يبدأ فريقه الحالي بثبات في دخول أواخر العشرينيات وأوائل الثلاثينيات من العمر، مع إعادة بناء ليس بعيدًا جدًا.